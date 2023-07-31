نتيجة الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يعلن الأوائل على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، وقال: “إن نسبة النجاح هذا العام 78.8‎%، لافتا إلى أنها أعلى من العام الماضي”.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة بحضور الوزير الدكتور رضا حجازي.

وفيما يلي أسماء الأوائل:

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندى عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالي:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبد القادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالي:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

كما جاءت الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله من محافظة الشرقية.

كما جاء علي عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز إبراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.

بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

للحصول على النتيجة برقم الجلوس:

http://thanwya.emis.gov.eg/