إقبال طلابي كبير أمام جناح جامعة بنها في معرض "ايديوجيت"

شاركت جامعة بنها في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "ايديوجيت 2023" وذلك في دورته الثالثة عشر، والمنعقدة خلال الفترة من 30 يوليو إلى الأول من أغسطس 2023 بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن المعرض يعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي من خلال التركيز على أهمية التعاون مع مؤسسات الجامعات الدولية والشراكة الفعالة معها وهو ما يسهم ويدعم الارتقاء بالجامعات المصرية.

كما أعرب رئيس جامعة بنها، عن سعادته بالإقبال الطلابي الكبير أمام جناح جامعة بنها موضحًا حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات "ايديوجيت" الذي يعد من أكبر ملتقيات التعليم العالى بمصر والمنطقة العربية حيث يزوره الآلاف من الطلاب بحثًا عن فرص تعليمية بجانب تواجد المئات من الخبراء في التعليم العالي على مستوى العالم مما يعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي في المنطقة والعالم.

وأوضح "سوسة" أن جامعة بنها الحكومية وكذلك جامعة بنها الأهلية يتواجدان في الملتقى لعرض البرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب من زوار المعرض المقبلين على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مضيفًا أن جامعة بنها حريصة على مساعدة الطلاب في تحديد مستقبلهم الدراسي والتعرف على الفرص التعليمية المتاحة والمقارنة بينها واختيار الأنسب منها وذلك من خلال التعرف على مختلف التخصصات والبرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها.

من جانبه تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المعرض يرافقه عدد من عمداء الكليات ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الجيزاوي إلى أنه على الرغم من تواجد عشرات الجامعات المصرية والعالمية في معرض "ايديوجيت" إلا أن جناح جامعة بنها دائمًا ما يشهد زحامًا وإقبالًا طلابيًا في جميع دورات معرض "ايديوجيت" مما يعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها الجامعة في الأوساط الأكاديمية وحرص الطلاب وأولياء أمورهم على التعرف على التخصصات الدراسية المتاحة بالجامعة.

كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة بنها حريصة على التواجد بالمعرض من أجل التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور وعرض البرامج الدراسية التي تلبي طموحات ورغبات الطلاب والطالبات مشيرًا إلى أن أهمية معرض ايديوجيت تأتي باعتباره وسيلة هامة لمساعدة المؤسسات التعليمية المصرية في الانتشار وتعريف نطاق أكبر من الطلاب ببرامجها الدراسية، لذا فإن جامعة بنها تحرص على التواجد الدائم والمشاركة به