الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد بيرسي تاو

بدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضات تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لتمديد عقد اللاعب لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقد اللاعب.

وتحدث مسئولو النادي الأهلي مع بيرسي تاو ووكيل أعماله خلال الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب الذي رحب بالاستمرار مع الأهلي بشكل مبدئي.

وينتظر مسئولو الأهلي وصول مماتساتسي سيفالافالا وكيلة أعمال بيرسي تاو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة؛ من أجل عقد جلسة لإنهاء المفاوضات وتجديد عقد تاو.

ويرغب بيرسي تاو في زيادة قيمة راتبه السنوي والحصول على مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد بدلا من مليون و100 ألف دولار التي يحصل عليها في الموسم مع الأهلي.

وكان النادي الأهلي رفض فكرة رحيل بيرسي تاو في الفترة الأخيرة بعدما تلقى اللاعب عدة عروض شفهية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وينتهي عقد الجنوب أفريقيا بيرسي تاو مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجديد ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل مجانا.