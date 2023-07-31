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الإثنين 31 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عمل جنوب سيناء" تعلن عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة

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قالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الاثنين، إن مديريات العمل في المحافظات تواصل دورها في متابعة ملف العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات في كل محافظة ،أو الاستمرار في حصرها داخل مواقع العمل، والمشاريع الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل.

وأوضحت "الوزارة" أنها تلقت تقريرا جديدا من مديرية عمل محافظة جنوب سيناء بشأن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة.

وبحسب البيان قال أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء: تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات، التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس فرع مدينة أبورديس تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الارهاب قطاع شرق القناة، بهدف ضمهم الى قاعدة البيانات، ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتأمينياً .

وأوضح علم الدين، جهود المديرية ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة، في استكمال عمليات الحصر والتسجيل لفئة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة،موضحاً تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية أحمد مصطفى بمشاركه مكتب عمل أبو رديس وفريق العمل من المديرية وذلك لحصر عمالة  المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس. 
وأضاف مدير المديرية أن هناك منظومة عمل متكاملة تخدم فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية،بتقديم 4  منح دورية لها من الحسابات المخصصة لتلك الفئة على مدار العام تبلغ قيمتها 2000 جنيه، وكذلك رعاية إجتماعية في حالات المواليد والوفيات َوالزواج وغيرها، ورعاية صحية في حالة الاحتياج من لأدوية وعمليات جراحية صغري وكبرى.

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