الثالث على الثانوية العامة بالإسكندرية: تلقيت خبر تفوقي وأنا بصلي ونفسي أدخل ألسن

سيطرت حالة من الفرحة والسرور على وجوه عائلة الطالبة فرح محمد قدري، بعد تلقيهم مكالمة رسمية بتفوق ابنتهم ضمن أوائل الثانوية العامة لتتصدر المركز الثالث على الجمهورية بالشعبة الأدبية.

تقول الطالبة فرحة محمد قدري، الحاصلة على المركز الثالث في الثانوية العامة، أنها تلقت مكالمة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من أجل إخطارها بالنتيجة وتهنئتها.

وأضافت: "سمعت فرحة أسرتي بتفوقي أثناء صلاتي ولم أشعر بنفسي وقتها بسبب كثرة البكاء، لأني كنت في اللحظة دي بدعي ربنا انها تكون من المتفوقين".

وعن برنامج المذاكرة، تقول الطالبة بمدرسة الصفوة الخاصة بالإسكندرية: "كنت واخدة الدراسة بمنتهى الجدية ومكنتش بنزل من البيت إلا عند الضرورة بس".

وأضافت: "أن الدروس الخصوصية بجانب مراجعات عبر النت ومساعدة الأساتذة في المدرسة ومساعدة أسرتي في المقام الأول وتوفير جو مناسب للمذاكرة، كل ده ساعدني على التفوق"، لافتة إلى أنها كانت تذاكر قدر استطاعتها دون أن تحسب عدد ساعات المذاكرة.

وعن أمنيتها، قالت فرح أنها تريد الالتحاق بإحدى الكليات التي تتيح لها دراسة الأدب الإنجليزي والتعمق أكثر في اللغة مثل كلية الألسن أو الآداب أو أي من الكليات المماثلة في الإسكندرية.