بيرسي تاو يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك الداخلية

أحرز اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في مرمى الداخلية باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “الكلية الحربية” في دور الـ16 بكأس مصر.

وجاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 37 بعد تمريره رائعة من محمد مجدي أفشة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة، الذى جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديناج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

بينما أعلن هيثم جبريل المدير الفني لفريق الداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى، ألان كمبادي، أحمد عبد الرسول، عبد العزيز السيد.

خط الوسط: فانوم، كليتش، محمود طلعت، زياد طارق.

خط الهجوم: سمير فكري، كريستوفر.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والداخلية مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في ربع النهائي.