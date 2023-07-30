الزمالك يضع خطة لتطوير قطاع الناشئين استعدادا للموسم الجديد

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض وضع خطة لتطوير للقطاع قبل بدء الموسم الجديد .

أضاف المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن التطوير يشمل تطوير وتجديد الملاعب بالنادي، بالإضافة إلي ضم لاعبين سابقين مميزين من نجوم النادي للتدريب داخل القطاع ومنح خبراتهم للناشئين .

وتابع، أن قطاع الناشئين بالزمالك قام بتصعيد العديد من المواهب للفريق الأول مؤخرا، وهناك خطة ايضا لتصعيد وجوه جديدة بالموسم الجديد بالتنسيق مع المدرب أوسوريو .

واستمرت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وشهد مقر النادي اليوم اختبارات مواليد 2009 و2010 و2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء .

وتقام غدًا الإثنين 31 يوليو الجاري، الاختبارات لمواليد 2007 و2008 و2012 و2013، ويوم الثلاثاء 1أغسطس اختبارات لمواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

ومن المقرر أن تختتم الاختبارات داخل نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل 2 أغسطس وذلك لمواليد 2003 و2004 .

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