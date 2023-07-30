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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة العريش تستضيف اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض بشمال سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استضافت جامعة العريش اختبارات القبول للمتقدمين من أبناء شمال سيناء  للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى محافظة شمال سيناء، والذى يُعقد سنويًا برحاب جامعة العريش.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور أسامة سالم أحمد، مسئول ملف التقديم والاختبارات بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وفي إطار التعاون المشترك بين جامعة العريش ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

هذا واستقبلت الجامعة الطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحة الشئون الصحية، والتربية والتعليم.
ووجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، جميع العاملين بالجامعة بتسهيل أعمال امتحانات للطلاب، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي للجامعة لأهالي شمال سيناء، كما رحب رئيس الجامعة  بالطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحية والتربية والتعليم .

الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العري المدارس الثانوية الفنية بمحافظة شمال سيناء