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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استخراج "إبرة"من بطن طفلة بمستشفى الأطفال التخصصي في بنها

مستشفى الأطفال ببنها
مستشفى الأطفال ببنها
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نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظ القليوبية، تحت قيادة الدكتور محمد متولي نائب مدير المستشفى، في استخراج "إبرة" تسببت بألم مزمن لطفلة اخترقت القولون واستقرت بمنديل البطن، وذلك بواسطة المنظار الجراحي وجهاز "c Arm"، وذلك بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة. 
 

وأوضح المستشفى، في بيان له، أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى، والدكتور محمد متولي نائب المدير وقائد الفريق الجراحي بالعملية.
 

وكشفت إدارة مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه تمكن الفريق الطبي الجراحي تحت قيادة الدكتور محمد متولي نائب المدير، من استخراج "إبره" تسببت بألم مزمن لطفلة اخترقت القولون واستقرت بمنديل البطن، وذلك بواسطة المنظار الجراحي وجهاز "c Arm"، وذلك بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وضم فريق الجراحة كلا من الدكتور محمد متولي، والدكتور عماد الدغيدي، والدكتور أحمد علي.

استخراج ابرة

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المراكز الطبية المتخصصة امانة المراكز الطبية المتخصصة مستشفي الاطفال التخصصي ببنها محافظ القليوبية