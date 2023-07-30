ليفربول يضرب ليستر سيتي بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره ليستر سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الريدز للموسم الكروي.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من داروين نونيز في الدقيقة 30 وبوبي كلارك في الدقيقة 35 وديوجو جوتا في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيا ونجح في صناعة ثاني أهداف ليفربول في شباك ليستر سيتي.

ويستعد الريدز للموسم الجديد بأربعة مباريات حيث واجه فريق كارلسروه الألماني وفاز عليه 4-2 ثم واجه جروتر فيورث الألماني وتعادل معه 4-4 ثم يواجه حاليا ليستر سيتي الإنجليزي، وأخيرا سيواجه دارمشتات الألماني.