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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قبل ظهور نتيجته بساعات.. مصرع طالب ثانوية عامة غرقا في بورسعيد

صورة طالب الثانوية
صورة طالب الثانوية العامة
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تعرض طالب بمرحلة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، للغرق، اليوم الأحد، أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ.

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة أن زميلهم "زياد خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في إنتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بمايوه أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

وكانت قد حذرت إدارة السياحة والمصايف والشاطئ بمحافظة بورسعيد من ارتفاع أمواج البحر، اليوم، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح رواد الشاطئ.

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