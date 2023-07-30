مرتضى منصور يعلق على واقعة ضرب عضو داخل الزمالك

علق مرتضى منصور، على الفيديو المتداول، على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لعضو يتم الاعتداء عليه بالضرب داخل النادي من قبل الأمن.

وأكد مرتضى منصور، أن الفيديو المتداول لواقعة حدثت قبل عامين، ولا يعلم إذا كان موجودًا في رئاسة النادي أم لا، مشيرًا إلى أنه لا يتهاون في مثل هذه التعديات ويقوم بقرار الفصل مباشرة.

وظهر مرتضى منصور، في فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، رفقة العضو الذي تم الاعتداء عليه، وأكد الأخير أنه تفاجأ بانتشار فيديو الواقعة بعد عامين من حدوثها، مشيرًا إلى أنه عضوًا في النادي وليس كابتن سباحة كما أُشيع.

وقال مرتضى منصور: «هم عاوزين إيه من نادي الزمالك.. الفريق فرحان جدًا كسب 4 في أول مباراة وأصبح أول المجموعة في بطولة صعبة إنما إزاي تفرح لازم الفرحة دي يبقى وراها مصيبة».

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي غدًا.