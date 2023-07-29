جوارديولا: رياض محرز تلقى عرضًا لا يُصدق من أهلى جدة

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الميركاتو الناري الذى تقوم به الأندية السعودية من خلال ضم كوكبة من نجوم أوروبا خلال الفترة الماضية.

وقال «جوارديولا»، فى تصريحات صحفية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وديًا اليوم السبت: «لقد غيرت المملكة العربية السعودية السوق، فى المستقبل سيكون هناك المزيد، ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بما يحدث».

وعن انتقال الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي إلى أهلي جدة السعودى، قال «جوارديولا»، إن رياض تلقى عرضًا لا يصدق، ولهذا لا يمكننا أن نقول له لا تفعل ذلك.