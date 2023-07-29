نائب دكرنس يلتقي أصحاب المخابز لبحث مطالبهم.. صور

التقى النائب وليد فرعون، اليوم السبت، أصحاب المخابز المدعم بدكرنس، في إطار لقاءاته المستمرة التي تستهدف توفير خدمات تليق بالمواطنين.
واستمع النائب وليد فرعون خلال اللقاء لمشاكل أصحاب المخابز والمعوقات التي تواجههم في سبيل تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأكد النائب خلال اللقاء أن الجميع يعمل من أجل المواطن، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمنظومة العيش بدكرنس ليصبح مركزًا متميز على مستوى المحافظة.
وفي نهاية اللقاء وعدهم النائب وليد فرعون بالتدخل لإزالة المعوقات التي تواجههم من خلال التواصل مع الجهات المعنية.