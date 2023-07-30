البطولة العربية.. كأس الملك سلمان للأندية بنكهة عالمية

منافسة قوية تشهدها بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، بين 16 ناديًا للظفر بلقب بطل العرب على أرض المملكة العربية السعودية، التي تحتضن أهم مسابقة عربية تجمع الأندية العربية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس من العام الجاري، وذلك وسط مشاركة نجوم الساحرة المستديرة العالميين، وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم وقائد فريق النصر السعودي.

وبالرغم أن البطولة العربية يصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار، إذ يحصل الفائز باللقب على مبلغ 6 ملايين دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف، وتحصد الأندية التي توقفت مسيرتها عند نصف النهائي على 200 ألف دولار، وأندية ربع النهائي 150 ألف دولار، بينما يحصل النادي الذي يغادر من مرحلة المجموعات على 100 ألف دولار، إلا أن هذا الحدث العربي سيضيف متعة كروية بمشاهدة نجوم العصر الحالي مجتمعين في بطولة الأشقاء العرب وعلى أرض السعودية، التي تضم في دوريها (دوري روشن) أبرز نجوم العالم الحاليين والمحصلة في زيادة حتى الآن، بعد التعاقد مؤخرًا مع المخضرم الإنجليزي جوردان هندرسون المنتقل حديثًا إلى نادي الاتفاق قادمًا من ليفربول، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي السابق، الذي انضم إلى صفوف أهلي جدة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليشهد الدوري السعودي طفرة كبيرة باستضافة نجوم العالم في مسابقة قوية امتدت إلى البطولة العربية تجمع الأشقاء العرب بنكهة عالمية.

رونالدو

ومن ضمن النجوم العالميين المتواجدين في كأس الملك سلمان للأندية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يظل دائمًا أفضل من داعب الجلد المدور عبر التاريخ، حيث إنه لطالما يبحث عن مواصلة التألق وإثبات ذاته حتى وإن تقدم به العمر إلى 38 سنة، وسجل «الجون» مع النصر 14 هدفًا، بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحصل صاروخ ماديراعلى ما يقرب من 200 مليون يورو سنويًا من العالمي ما يشمل المكافآت والإضافات الأخرى.

رونالدو

ويأمل النصر، أن يظهر رونالدو بالمستوى المأمول منه في الفرصة الرابعة التي يخوض خلالها منافسات البطولة العربية التي تقام منافساتها حاليًا، وذلك بعدما فشل قائد منتخب البرتغال في قيادة فريقه إلى منصات التتويج في موسم 2022-2023 المنقضي، بعدما خسر 3 ألقاب، هم، الدوري السعودي، كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

بنزيما

ويأتي على رأس نجوم البطولة، المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، الذي وضع بصمته الأولى مع العميد وفي البطولة العربية بقيادة فريقه نحو تحقيق الثلاث نقاط على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية، حيث سجل هدفًا رائعًا وصنع آخرًا لزميله المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليتصدر فريق النمور جدول ترتيب المجموعة بفضل تألق نجم ريال مدريد الإسباني السابق، الذي رحل عن الملكي بعدما قضى 14 موسمًا داخل قلعة سانتياجو برنابيو، فاز خلالها بـ25 لقبًا، وهو رقمًا قياسيًا، منه، 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس لكأس العالم للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 دوري إسباني، 3 كأس ملك إسبانيا، 4 كؤوس سوبر إسباني، كما توج بالكرة الذهبية عن العام الماضي.

بنزيما

وظهر السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي السابق، للمرة الأولى بقميص الهلال في البطولة وذلك أمام أهلي طرابلس الليبي، ومعه البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي السابق.

كما من المتوقع، تألق سيسكو فوفانا المنتقل حديثًا إلى النصر السعودي من لانس الفرنسي، وكذلك زميله في العالمي مارسيلو بروزوفيتش المنتقل من إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف، وأليكس تيليس القادم من مانشستر يونايتد، وكذا متوقع ظهور السنغالي ساديو ماني بشكل مميز خلال البطولة العربية رفقة نادي النصر، الذي قيده في قائمته تمهيدًا للمشاركة في مباريات البطولة، قبل إعلان إتمام الصفقة رسميًا.

طارق حامد

ومن المنتظر، مواصلة تألق النجم المصري طارق حامد، لاعب خط وسط الاتحاد السعودي، بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، الذي قد يحسم مستقبل الفرعون مع الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب هذه البطولة، لاسيما بعد التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي السابق.

طارق حامد

ومن النجوم المتوقع تألقهم في البطولة، المغربي رومان سايس، المنتقل حديثًا إلى السد القطري من بشكتاش التركي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر العام الماضي، وأسهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع بالمونديال في إنجاز عربي وأفريقي تاريخي غير مسبوق.