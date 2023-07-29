انخفاض جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 29 يوليو 2023

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 29 يوليو 2023، تراجعًا جديدًا ، لينخفض عيار 21 بنحو 5 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب الآن في السوق المحلية، ليسجل عيار 21 نحو 2150 جنيها للبيع، و2140 جنيها للشراء، بعد أن سجل منذ قليل نحو 2155 جنيها للبيع، و2145 جنيها للشراء.



فقد سعر الذهب عيار 24 اليوم ليسجل نحو 2457.25 جنيه للبيع، و 2445.75 جنيه للشراء.



وحقق سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار عند مستوى 2252.5 جنيه للبيع، و 2242 جنيها للشراء.

كما خسر سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2150 جنيها للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن قيمة 1842.75 جنيه للبيع، و1834.25 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الذهب عيار 14 عند 1433.25 جنيه للبيع، و1462.75 جنيه للشراء.

كما تراجع سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 1228.5 جنيه للبيع، و1222.75 جنيه للشراء.

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم فوصل إلى 17200 جنيها للبيع، و17120 جنيه للشراء، وذلك عيار 21 وزن صافي، ويضاف إليه سعر المصنعية.

وصل سعر الأونصة عالميًا إلى 1960 دولارًا للبيع، و1958 دولارًا للشراء.