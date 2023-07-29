قرارات الأعلى للجامعات بشأن "علاج طبيعي قناة السويس" وطلاب الشهادات الفنية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الموافقة على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، كما وافق المجلس على استئناف الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور في ضوء تقارير زيارات اللجان المُختصة التي أكدت استكمال كافة المقومات المطلوبة لاستئناف الدراسة.

ووافق المجلس على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.

