ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يتفقد سير وانتظام العمل بمستشفى الحميات

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية يرافقه سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، والدكتور حسن عبد المحسن مدير مستشفى الحميات بجولة تفقدية لمتابعة سير وإنتظام العمل بالمستشفى، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بتلك الفترة، وكذا الإطمئنان على حالات المرضي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

 

وزار “النمر” الأقسام المختلفة بالمستشفي للاطمئنان على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة وإستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفي ،وتفقد مولد الكهرباء الخاص بالمستشفى ومدي جاهزيته عند حدوث اي إنقطاع للكهرباء حفاظاً علي صحة وسلامة المرضي .

وأكد على إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعانتهم.

الاطقم الطبية الخدمة الطبية القطاع الصحي المستلزمات الطبية المنوفية