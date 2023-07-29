رئيس أشمون يتفقد سير وانتظام العمل بمستشفى الحميات

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية يرافقه سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، والدكتور حسن عبد المحسن مدير مستشفى الحميات بجولة تفقدية لمتابعة سير وإنتظام العمل بالمستشفى، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بتلك الفترة، وكذا الإطمئنان على حالات المرضي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وزار “النمر” الأقسام المختلفة بالمستشفي للاطمئنان على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة وإستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفي ،وتفقد مولد الكهرباء الخاص بالمستشفى ومدي جاهزيته عند حدوث اي إنقطاع للكهرباء حفاظاً علي صحة وسلامة المرضي .

وأكد على إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعانتهم.