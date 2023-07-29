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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة السادات يعقد اللقاء الجماهيري السادس للاستماع لمقترحاتهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، اللقاء الجماهيري السادس مع ممثلى المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، للاستماع لمقترحاتهم والمشكلات التي تعانى منها تلك المناطق، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديري الإدارات المختصة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الاهتمام بطلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وخلال اللقاء، تم استعراض بعض الموضوعات ومنها: تشغيل الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة من مدارس ووحدات صحية وطرح محال تجارية فى مزادات، وأيضًا انتظام خطوط الأتوبيسات بغرب الدلتا، بالإضافة إلى فتح التقاطعات لسهولة ربط المناطق ببعضها والاستفادة من الخدمات المشتركة بكل منطقة، والمطالبة بزيادة وسائل النقل من خطوط السرفيس داخل المدينة، نظرًا لزيادة الكثافة السكانية وتنمية الأحياء والمناطق الجديدة وجذب المواطنين.

كما وعد رئيس جهاز مدينة السادات، بالمرور والمعاينة على المناطق التى تم عرض المشكلات بها ومشاهدة الوضع على الطبيعة وإيجاد حلول لها.

وفى نهاية اللقاء، كلف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بوضع جداول زمنية لحل هذه المشكلات وعرض تقارير بما تم بها من أعمال، مع المتابعة المستمرة والمرور على المناطق بصفة دورية لعدم تكرار المشكلات.

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