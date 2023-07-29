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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لمتهم سرق سائق توك توك بالإكراه في الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت الدائرة -16- بمحكمة جنايات الإسكندرية، حكمها بمعاقبة المتهم « أ.ج.ا»، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك في اتهامه بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض .
وجاء بأوراق القضية المقيدة برقم «17141 /2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان»، أن  تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، كشفت أنه حال سير المجني عليه «ف.ف.ع» سائق توك توك، ليلًا استوقفه المتهم «أ.ح.ا» عاطل، وآخر مجهول، لتوصيلهم لوجهة طريقهم.

وحال سيره فوجئ بالمتهم الأول مشهرا سلاحا أبيض "كاتر" وتعدي عليه محدثا إصابته بالكتف فتوقف لمقاومته، وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي التوك توك خاصته والفرار به من مسرح الحادث.

 وحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهم والإرشاد علي مكان التوك توك محل الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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