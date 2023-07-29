النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة متحللة بالشرقية

طلبت جهة التحقيق بنيابة شمال الزقازيق الكلية تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة عثور عاملين بقطاع الري علي جثة متحللة لشاب، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور، واستدعاء أهلية المتوفي، لسماع أقوالهم، وكذلك توقيع الكشف الطبي علي المتوفي وتحديد أسباب الوفاة وظروفها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن عمال الري عثروا علي جثة الشاب أثناء أعمال الحفر بإحدى الترع بقرية سماكين الغرب بدائرة مركز الحسينية شمال محافظة الشرقية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت بلاغا من مستشفى الحسينية المركزي بوصول «محمود. ع. م»- 26 سنة- مقيم مركز فاقوس، جثة- في حالة تحلل- وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجري تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.



