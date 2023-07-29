جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل حفيد الفنان علي الكسار

بدأت -منذ قليل- الدائرة رقم 11 بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة قتل عمرو الكسار، حفيد الفنان الراحل علي الكسار.

تعود أحداث الواقعة، عندما لقي شخص مصرعه بقرية أم صابر التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة ابن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية.

وبإجراء التحريات الأمنية من قبل ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، تبين نشوب خلاف بين عائلة الفنان علي الكسار وبين عائلة الجاني، بأن نجل المتهم قبل حدوث الواقعة بأيام قليلة كان يعتاد ركوب السيارة ويلهو بها في القرية متسببًا في نثر الأتربة بالشارع.

وشكى المجني عليه إلى المتهم ما فعل نجله بالسيارة؛ فوعده بأن ابنه لن يكرر هذا الفعل، وبعد مرور 4 أيام كرر نجل المتهم فعلته مرة أخرى وأقدم على قيادة السيارة وأداء بعض الحركات الاستعراضية أمام المحل التجاري الخاص بالمجني عليه.

واتصل المجني عليه بالمتهم مرة ثانية وطلب منه أن يأتي ليرى بنفسه ما يفعله ابنه، وفور وصوله تعدى علي حفيد الفنان الراحل بالألفاظ وأقدم صديق المتهم بالتعدي بالضرب عليه، وحينما حاول الهرب دهسوه بالسيارة 3 مرات.

وعقب ضبط المتهم، قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس المتهم ويعمل تاجرًا ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس حفيد علي الكسار بسيارة، وحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمين الأول والثاني في الدهس.

وفي ذات السياق.. كشف إياد الكسار، نجل عمرو الكسار ضحية الدهس بالبحيرة، حفيد الفنان الكبير علي الكسار، تفاصيل وفاة والده دهسا تحت سيارة، قائلا: "والدي تعرض للدهس في شارع بمنتصف القرية، وكان في مشكلة مع نجل الجاني منذ شهر ونصف بسبب تلاعب هذا الطفل بالسيارة أمام المحل"، موضحًا أن الموقف تكرر وتواصل والدي مع والد الطفل سيف لكي يشتكي من ابنه.

وأوضح "الكسار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجاني تعرض لوالده بالشتائم وضربه 3 مرات بقطعة معدن حديد في وجهه، متابعة: "عربية الجاني شالت أبويا 20 متر لقدام وسقط والدي على الأرض ودهسه مرتين في منتصف القرية".

وأكد حفيد الكسار، أن الجاني دهس والده 3 مرات، وبعد أن دهسه عاد ليضربه مرة أخرى، ومن ثم جلس على أحد المقاهي بالقرية ليشرب الشيشة، ولم يلحق أحد أن يسعف والده وتوفى بعد أن تم نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الشرطة قبضت على الجناة بأكملهم.