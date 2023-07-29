بالصور.. راغب علامة ونانسي عجرم يشعلان حفل العلمين 

أحيا النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مساء أمس الجمعة، بحضور الآلاف من الجمهور الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وتعاون الثنائي مع مصمم الإضاءة طارق صبري في الحفل وقدم راغب علامة باقة مميزة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره منها "اسمي حبيبك، اللي باعنا، طب ليه، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني.

بينما قدمت نانسي "ابن الجيران، ما تيجي هنا، ظبطت وخطتت" وغيرها.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.



كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.



وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل" Al Alamein Awards"، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.