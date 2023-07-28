رئيس الاتحاد الإفريقي: لدينا أواصر تاريخية مع روسيا تمتد إلى العقد

قال رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني إن روسيا من أوائل الدول التي دعمت القارة الإفريقية، ولدينا علاقات تاريخية معها.. مشيرا إلى أن روسيا دعمت القارة الإفريقية في النضال ضد العبودية والاستعمار، فلذلك لدينا أواصر تاريخية تمتد إلى العقد، وستزداد هذه العلاقات صلابة وقوة.

وأضاف عثماني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أنه من الضروري إيجاد آلية تبلور ما تم اتخاذه من قرارات لدعم إفريقيا.

وأشار إلى أن روسيا لديها استعداد لدعم الدول الإفريقية في التعليم من خلال تدريب الكوادر والكفاءات؛ لأننا بحاجة للكوادر المهيأة والمؤهلة، مؤكدا أن جميع الدول الإفريقية أرسلت طلباتها لتلقي العلوم في روسيا.

وقال إن جميع القرارات التي تم اتخاذها في القمة سان بطرسبرج اليوم ستؤتي ثمارها، وستؤدي إلى المزيد من النجاحات لروسيا وإفريقيا.

وقدم رئيس الاتحاد الإفريقي، الشكر للرئيس الروسي وجميع الهيئات والمؤسسات والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال.

وبين أن روسيا تستثمر في إفريقيا، وذلك لا يعني أن الآخرين لم يستثمروا، قائلا "نحن نشكل الظروف المناسبة للمنافسة".

وأوضح أنه "تم مناقشة موضوع الحبوب وامتداداتها مع الرئيس بوتين، وهو على الاستعداد لمساعدة إفريقيا مجانا، ونعلم أن هناك حربا تدور بين روسيا وأوكرانيا، وهي تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن لابد من التوصل لوقف إطلاق النار لأن الحرب ظاهرة لا يمكن توقع نتائجها، وأن هناك حلولا وهناك إمكانيات وعلينا إقناع الطرف الآخر الآن، وإننا على ثقة أننا سوف نحقق النجاح ونحن نقوم بمهمة الوساطة".