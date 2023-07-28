«البوابة» ترشح خريجى الثانوية العامة لكليات تتناسب مع سوق العمل..«التعليم العالى» تيسر اختبارات القدرات فى مجالات الدراسة العملية

كيف يختار الطلاب الكلية المناسبة لقدراتهم ومتطلبات سوق العمل الحديث؟

يركز نظام التعليم في مرحلة الثانوية العامة، على المناهج التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتأهيل الطلاب لدخول الجامعات التي يستطيعون من خلالها خدمة المجتمع والتعامل مع هذه المتطلبات في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم أجمع، فلم يقتصر الأمر على كليات القمة فقط، ولكن ما تحتاجه سوق العمل حاليًا من خبرات ومهارات مختلفة، وهو الأمر الذي تطرحه الجامعات من خلال اختبارات القدرات قبل الالتحاق بالكليات.

لم يقتصر الأمر حاليًا على «كليات القمة» فقط كالطب والهندسة والإعلام وغيرها، باعتبارها المنفذ الوحيد لتحقيق متطلبات سوق العمل، وفقًا لمعتقدات الأسر وعدم درايتهم باحتياجات العمل الحديث، بل أصبحت متطلبات العمل مختلفة عما كانت عليه في السابق، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية في الحياة العامة، وبالتالي لا بد أن تكون الكلية التي يختارها الطالب أو الطالبة هي الاختيار الأمثل والصحيح المناسب لقدراتهم ومهاراتهم.

جامعات مصر

تمتلك مصر ما يزيد على ٣٠٠ مؤسسة تعليم عال تكون متاحة لالتحاق خريجى الثانوية العامة بها، عبارة عن ٢٨ جامعة حكومية، و٢٧ جامعة خاصة، و١٠ جامعات تكنولوجية، و٤٤ معهدًا فنيًا متوسط، فضلًا عن ٧ جامعات أجنبية، و٢٠ جامعة أهلية، بالإضافة لجامعة زويل وأكاديمية السادات، و١٨٩ معهدًا خاصًا.

تزامنًا مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، وبدء طلاب الثانوية العامة البحث عن الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالى، أعلنت الوزارة القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة بوزارة التعليم العالى وذلك تجنبا لوقوع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التي توهم الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة.

الجامعات الخاصة

بلغ عدد الجامعات الخاصة ٢٧ جامعة كالتالي: «جامعة ٦ أكتوبر- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- جامعة مصر الدولية- الجامعة الألمانية بالقاهرة- جامعة الأهرام الكندية- الجامعة البريطانية في مصر- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات- جامعة سيناء- جامعة فاروس بالإسكندرية- جامعة النهضة ببنى سويف- جامعة المستقبل- الجامعة المصرية الروسية- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة- جامعة هليوبوليس- جامعة الجيزة الجديدة- جامعة دراية بالمنيا- جامعة بدر- جامعة حورس- جامعة المصرية الصينية- جامعة ميريت- جامعة سفنكس- جامعة السلام- جامعة بدر بأسيوط- جامعة الصالحية الجديدة- جامعة الحياة- جامعة مايو».

الجامعات الأهلية

كما وصل عدد الجامعات الأهلية، ٢٠ جامعة أهلية، كالتالي: «جامعة الملك سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة الجلالة- جامعة المنصورة الجديدة- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية- جامعة النيل الأهلية- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر- جامعة مصر للمعلوماتية- جامعة حلوان الأهلية- جامعة المنصورة الأهلية- جامعة بنها الأهلية- جامعة المنوفية الأهلية- جامعة بني سويف الأهلية-جامعة أسيوط الأهلية- جامعة جنوب الوادي الأهلية- جامعة المنيا الأهلية- جامعة شرق بورسعيد الأهلية- جامعة الإسكندرية الأهلية- جامعة الزقازيق الأهلية- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية».

الكليات التكنولوجية في مصر

تتيح الكليات التكنولوجية في مصر للطلاب الملتحقين بها الحصول على البكالوريوس، والالتحاق بسوق العمل في المهن التكنولوجية، مثل «كبير تكنولوجيين أو مساعد مهندس»، وجاءت كالتالي: «جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تضم برامج «تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة – الأوتوترونكس- الميكاترونكس - تكنولوجيا الأطراف الصناعية - تكنولوجيا الغاز والبترول».

وكذلك جامعة الدلتا التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، تضم برامج: «الأوتوترونكس - تكنولوجيا المعلومات «الميكاترونكس»، جامعة بنى سويف التكنولوجية، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، تضم برامج: «الميكاترونكس».

كليات تتناسب مع سوق العمل

هناك عدد من الكليات التي تقدم مناهج دراسية تُناسب سوق العمل، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والفنون الجميلة "فنون وعمارة"، وكلية التربية الفنية، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق، وكلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفرالشيخ.

كذلك كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج، قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، ومعهد النباتات الطبية والعطرية في جامعة بنى سويف، معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر، قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، وكلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا، كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، كلية التعليم الصناعى.

هناك أيضًا معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف، معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة، كلية رياض الأطفال، معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، كليات ومعاهد التمريض المختلفة، مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية، معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم.

التنسيق الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

ومن المقرر أن يستمر باب التسجيل حتى يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس القادم، بدلًا من ٢٧ يوليو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري، والموقع مُتاح للطلاب على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين، المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، وقيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

كما قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

اختبارات القدرات في الكليات

تُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع «عاشور»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

٩٧ ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات

كما أوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات حتي يوم ٢٥ يوليو بلغ حتى الآن ٩٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

رغبة الطلاب في اختيار الكليات

وبدوره، يقول الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، امتحانات الثانوية تعتمد على قياس الفهم والتطبيق والتحليل، موضحًا أنه من المفترض أن تكون الدرجات ليست هى الحكم في دخول أو عدم دخول طالب لكلية ما، بل استناد الطالب إلى ميوله ورغبته كأساس لاختيار الكلية الجامعية، لأن ذلك يؤدى إلى نجاح الطالب وتفوقه فى هذه الكلية، ولذلك دائمًا لشيء مهم في اختيار الكليات والجامعات، وهو رغبات الأبناء نفسهم، فلا بد أن تتفق أمنيات أولياء الأمور مع رغبات وقدرات الأبناء.

يواصل «شحاتة»، أن سوق العمل يتطلب حاليًا امتلاك الملتحقين به لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يُتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق في دراسة برامج ليست موجودة في الجامعات الحكومية والخاصة".

ويستكمل، أن يكون اختيار الكلية أو الجامعة بالتشارك بين الطالب وولى الأمر، بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتنوع كبير في الكليات والجامعات التكنولوجية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمة جديدة، حتى أنه لا قيمة للدراسة في كلية الطب أو الهندسة دون التمكن في دراسة التكنولوجيا المتقدمة، ودون امتلاك القدرة على الممارسة باللغات الأجنبية.

اختبارات القبول في الكليات

ويوضح الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أنه هناك اختبارات للقبول داخل الكليات المختلفة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهذا يعنى أن المسئولين أرادوا إجراء هذه الاختبارات للطلاب كي يعرفون قدراتهم ومهاراتهم الدراسية وفي سوق العمل فيما بعد.

ويتابع «عبدالحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن اختبارات القبول داخل الجامعات أمر مفعل في مختلف الجامعات على مستوى العالم، وهي أمر ضرورى جدًا للطلاب، كى لا يضع "شماعة" فشله على إجباره على دخول الكلية بسبب مجموعه فى الثانوية العامة من خلال مكتب التنسيق، فإن هذه الاختبارات تتم في الكليات العسكرية والفنية وكليات الفنون الجميلة، والتى تراعي أنه هناك الحد الأدنى للمجموع وميول وقدرات الطالب بشأن الدراسة داخل الجامعة قبل الالتحاق بتلك الكليات.

ويواصل، أن قدرات وميول الطالب تُقاس بأكثر من طريقة، وأن المجموع ليس مؤشرا مفيدا لقياس القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، ولكن الأهم هى اختبارات القبول داخل الكليات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تحدد عما إذا كان الطالب يصلح وتتوافق قدراته الذهنية والفكرية والعملية مع الكلية أم لا، مؤكدًا أن الطالب هو الذى سيخوض التجربة ويدرس داخل الكلية التى اختارها وفقًا لقدراته ومن ثم ستؤهله لسوق العمل فى مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة تعليم الأطفال الحرية منذ الصغر، وكونها مسئولية كبيرة ولابد أن يتحملوا نتيجة اختياراتهم، وفيما يخص الكليات العلمية، فهناك أعداد معينة للدخول لهذه الكليات مثل الطب والهندسة والصيدلة.

اكتشاف ميول وشغف الطلاب

كما يقول الدكتور علي عبدالراضى، استشاري العلاج والتأهيل النفسى، إن اختيار الكلية لطلاب الثانوية العامة لا بد أن تكون هي الكلية التى يرغبون في الدخول إليها بما يتناسب مع مهاراتهم وقدارتهم وإمكانياتهم على الدراسة بها والتعلم فيها بما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل بعد انتهاء فترة الدراسة بالكلية، موضحًا أن كل طالب يلتحق بالكلية بعد الثانوية يجب أن يكون مقتنع بهذه الكلية بما يحقق له طموحه بعد الدخول إليها، فهناك العديد من التخصصات في الجامعات المختلفة، يتناسب كل تخصص منهم مع فئة معينة من الطلاب دون غيرهم وفقًا لقدراتهم ومهاراتهم على التعلم والأداء.

ويوضح «عبدالراضي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن طلاب الثانوية العامة عليهم تحديد أهدافهم وطموحهم وشغفهم والتفكير في المستقبل بدايةً من الدخول للكلية التي يرغبون في الدراسة بها ومجال العمل فيما بعد، مطالبًا الطلاب باكتشاف طموحاتهم واحتياجاتهم في الدراسة وسوق العمل، وتحديد نوع الدراسة التي يريدونها بما يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم التي كانت المرحلة الثانوية تساهم في تحديدها وتأهليهم وإعدادهم للتفكير وتنمية الإبداع لديهم، والاستفادة من هذه الدراسة فى مجال سوق العمل.

عدم التفكير في فرص ل

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، إن العديد من الطلاب يتجهون لاختيار يختارون الكلية التى يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا فى إيجاد فرصة عمل فى المستقبل أم لا، لذلك نجد أن نسبة البطالة زادت بصورة مبالغ فيها في الفترة.

ويؤكد «مغيث»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن السبب الرئيسى في ذلك أن معظم الطلاب الذين تخرجوا من تلك الكليات كانوا طلابًا فى كليات ليست مطلوبة فى سوق العمل، لذلك يجب أن يكون هناك بحث جيد من قبل الطلاب وأولياء الأمور لاختيار كليات مطلوبة فى سوق العمل لأن معظم المهن الموجودة فى الوقت الحالى ستنقرض ويكون هناك نظام جديد للتعليم موضحًا أن العمل فى الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على الكمبيوتر أو الروبوت لذلك لا بد من البحث عن كليات تستخدم تلك التكنولوجيا مثل كلية الحاسبات والمعلومات وقسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات.