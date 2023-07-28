نتيجة الثانوية العامة 2023.. جارٍ اعتمادها وإعلان الأوائل

انتهت كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح ودمج درجات البابل شيت والمقالي، والمراجعة، وتم إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، تمهيدا لاعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة انتهى خلال الأسبوع المنقضي.

إعلان النتيجة

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان الأوائل، وكذا احصائيات ونسب النجاح خلال اليومين المقبلين بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، وبدعوة الطلاب الأوائل هذا العام عقب تهنئتهم تليفونيا فور الاعتماد.

نماذج الإجابة

وبحسب مصدر مسؤول تحدث لـ"البوابة نيوز"، فإن نماذج الإجابة التي يتساءل عنها أولياء الأمور والطلاب، سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عقب إعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة.

نسب النجاح

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء التي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

وأعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

وبحسب مصدر مطلع، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مرتفعة عن العام الماضي ولن تقل عن 77%، وأن قائمة الطلاب الأوائل تضم طلابا من الشعبتين العلمي رياضة وعلوم، والأدبية، بالمدارس الحكومية والخاصة وكذا مدارس STEM‎ والدمج والمكفوفين.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة عبر رابطها الرسمي نتيجة الثانوية العامة، عقب إعلانها بساعات قليلة، ويتاح الحصول عليها برقم جلوس الطالب.

واختتم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول)، الامتحانات الخميس 13 يوليو.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

رابط نتيجة الثانوية العامة عقب اعتمادها رسميا:

http://thanwya.emis.gov.eg/