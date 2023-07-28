ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة إثنين أخرين في هجوم بالأسلحة النارية على قاعة أفراح بالدقهلية

القتيل احمد جاب الله
القتيل احمد جاب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران فى هجوم مسلح من أشخاص ملثمين يستقلون دراجات بخارية على قاعة أفراح بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر فى  محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية بشالوش التابعة للمركز بقيام ملثمون يستقلون دراجات بخارية بإطلاق أعيرة نارية على قاعة أفراح ريفال بالقرية. 

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل شخص يدعي أحمد جاب الله الشهاب نتيجة إصابة بطلق ناري وإصابة كلا من محمد صلاح الغندور بطلق ناري في القدم وسيد الشهير بـ "لقطه" وتم  نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الحادث وكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

أجا الأسلحة النارية الدقهلية محافظة الدقهلية مركز ميت غمر مدير أمن الدقهلية