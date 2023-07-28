مصرع شخص وإصابة إثنين أخرين في هجوم بالأسلحة النارية على قاعة أفراح بالدقهلية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران فى هجوم مسلح من أشخاص ملثمين يستقلون دراجات بخارية على قاعة أفراح بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية بشالوش التابعة للمركز بقيام ملثمون يستقلون دراجات بخارية بإطلاق أعيرة نارية على قاعة أفراح ريفال بالقرية.

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل شخص يدعي أحمد جاب الله الشهاب نتيجة إصابة بطلق ناري وإصابة كلا من محمد صلاح الغندور بطلق ناري في القدم وسيد الشهير بـ "لقطه" وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الحادث وكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.