رئيس المجلس الرئاسي الليبي: القمة الروسية الأفريقية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن القمة الروسية- الإفريقية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين الاتحادين، وتعزيز الإرادة الإفريقية الجماعية والقُطرية في متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في القمة الأولى المنعقدة عام 2019.

وأضاف المنفي، خلال كلمته اليوم الجمعة ضمن أعمال القمة الروسية- الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، إننا على مسافة من نهاية العشرية الأولى 2013- 2023 لأجندة إفريقيا 2063، التي تضمنت تحديد أولوياتها ورسم الاستراتيجيات والسياسات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن أجندة إفريقيا 2063 ترتكز على تعزيز قدراتها الذاتية، ومساهمة أبنائها لتحقيق الغاية القصوى في النمو والرخاء.