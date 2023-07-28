رئيس الكاميرون: القمة الروسية ـ الإفريقية فرصة سانحة لتعزيز أواصر التعاون المشترك

الجمعة 28/يوليو/2023 - 01:47 م

أكد رئيس الكاميرون بول بيا على أهمية القمة الأفريقية ـ الروسية لتعزيز أواصر التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال بيا في كلمته، خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "روسيا تولي أهمية قصوى لمعالجة التحديات في الدول الأفريقية"، مشددا على أن هذه القمة تهدف لتعزيز التعاون المشترك والثنائي من أجل النهوض بالقارة السمراء.

وأعرب الرئيس الكاميروني عن شكره العميق لروسيا جراء تقديم الاتحاد السوفيتي خلال ستينيات القرن الماضي معونة صريحة وكبيرة لبلاده عقب خوضها عمليات نضال وصراع طويل من أجل الحصول على استقلالها في النهاية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه العديد من دول العالم ومن بينها مشاكل الجفاف والازمات الاقتصادية والآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.