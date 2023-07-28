إزالة 318 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إنتهاء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية والتى انطلقت فى 8 يوليو الجارى، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة 218 حالة تعدي، شملت 29 حالة تعدي "مبانى أملاك دولة" بمساحة أكثر من 5 ألاف و 239 م2، و101 حالة تعدى " زرعة خاصة" بمساحة 10 ألاف و 905 م2، وكذا إزالة 51 متغير مكانى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4 ألاف و 958 م2، و37 حالات بناء بدون ترخيص.

وأشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية والجهات المعاونة خلال أعمال الموجة الـ 21، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود والمتابعة الدقيقة لرصد حالات التعدى فى المهد وإزالتها فورًا، مع عدم السماح بعودة تلك التعديات مرة أخرى وتفعيل محاضر التبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

وجدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو 2023، والمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضى، و المرحلة الثالثة في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجارى .