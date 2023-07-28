مراسل القناة الأولى: إقبال كبير على حفل احمد سعد وهارموني في مهرجان العلمين

قال باسم أبو العينين مراسل القناة الأولى في مدين العلمين الجديدة، إنّ مدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة سكنية كاملة على مدار العام الكامل، وجرى استغلال فترة الصيف والموقع المتميز، حيث إنها منطقة جاذبة وتقع على امتداد الساحل الشمالي.

وأضاف «أبو العينين»، في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن مهرجان العلمين يشهد فنونا وعروضا مختلفة، ما بين عروض جوية وعروض ألعاب مائية وعروض فنية.

وتابع، أن الإقبال الجماهيري متزايد سواء من المقيمين في الساحل في فترة الصيف ومن محافظات أخرى من اجل حضور الفعاليات والحفلات، مشيرًا إلى أن أمس الخميس شهد حفلا مميزا للغاية للفنان أحمد سعد.

وأوضح، أن حضور حفل أحمد سعد كان كبيرا سواء من العائلات والشباب والوافدين لمتابعة الحفل والذي استمر لأوقات متأخرة بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أن حفل فرقة هارموني التابعة لجامعة عين شمس حظيت بحضور كبير أيضا، حيث قدمت فنونا غنائية مختلفة من الفلكلور النوبي والفلكلور الصعيدي والأغاني الشعبية المصرية وأغاني محمد منير وعمرو دياب وأحمد سعد.