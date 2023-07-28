السفن الحربية الروسية والصينية تبدأ دورية مشتركة ثالثة في المحيط الهادئ

الجمعة 28/يوليو/2023 - 10:43 ص

بدأت السفن الحربية الروسية والصينية، اليوم الجمعة، دوريتها المشتركة الثالثة في المحيط الهادي.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي أعلنت، أن السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني بدأت في أداء مهام دوريتها المشتركة الثالثة فى مياه المحيط الهادي، حيث شكلت قوة عمل مشتركة في مياه خليج بيوتر فيليكي وبدأوا التحرك على طول الطريق المتفق عليه سابقا".

وأضاف أسطول المحيط الهادئ أن المهمة المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون البحرى بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة المناطق البحرية وحماية أهداف الأنشطة الاقتصادية البحرية لروسيا والصين.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس أول الأربعاء، أن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني والبحرية الروسية سيجريان قريبا دوريات مشتركة فى الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ.

وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن الدوريات ليست موجهة ضد أطراف ثالثة ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن، مشيرة إلى أنها ستتم وفقا لخطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي.