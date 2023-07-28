مجلس كنائس مصر يعلن عن أسفه للأحداث الغريبة والمؤسفة بكنيسة الكلدانية في العراق

يعلن مجلس كنائس مصر عن اسفه للاحداث الغريبة والمؤسفة تلك التي تمر بها الكنيسة الكلدانية في العراق بل العراق كله جراء صدور المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الذي بموجبه سحب قرار تعین الكاردينال البطريرك لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية فيما يخص توليته القانونية على أوقاف الكنيسة الكلدانية. بعد أن كان قد أصدر الرئيس السابق الراحل جلال الطالباني عام ٢٠١٣ اي منذ عشر سنوات قرار بهذا الخصوص مخالفاً بذلك مواد الدستور المادة ٤٣ الفقرة الاولى الذى ينص ” إتباع كل دين او مذهب أحرار في إدارة الأوقاف وشؤونها و مؤسساتها الدينية ”.

ما يحدث في العراق الحبيب من تحجيم وتهميش لرئيس كنيسة في العراق لها حضورها وشعبيتها وتاريخها يدق ناقوس الخطر في بلاد لا يزال يعاني من تبعيات الحروب والانقسامات وعدم الاستقرار السياسي، ومعه كل المؤمنين المـسيحيين في العراق، فهل هو اعتداء جديد على مسيحي الشرق ؟؟؟ الكاردينال البطريرك لويس ساكو ليس فقط بطريرك على الكنيسة الكلدانية بل هو شخصية دولية معروفة لاسيما الفاتيكان وقد زار قداسة البابا فرنسيس العراق وتوحد الشعب حول هذة الزيارة وقد أنسحب غبطة البطريرك من مقره الرسمي إلى أحدى الأديرة حتى ينجلي الموقف.