أحمد حلمي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا ولقاء بوتين تعكس مكانة مصر الدولية

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي روسيا ولقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج بروسيا، تعكس مكانة مصر الدولية.

وأضاف حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القمة جاءت فى توقيت هام للغاية، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، خاصتًا وأن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا فى الوقت الحالي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك جاء هذا القمة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وأهمها مشكلة الأمن الغذائي، وكيفية مواجهة النقص الحاد في امداد الحبوب.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن مصر تتمتع بعلاقات قوية لدي روسيا، كما أن الجانب الروسي حريص دائمًا علي تعميق العلاقات مع مصر وفتح آفاق للتعاون بين البلدين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري مع دول القارة جميعا عبر البوابة المصرية، موضحا أن مصر هي البوابة الكبرى للدخول إلى القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأضاف المهندس أحمد حلمي، أن السياسية الخارجية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ودائما ما تهدف الزيارات الخارجية للرئيس السيسي، بفتح أسواق جديدة مع العديد من الدول، وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.