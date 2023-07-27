بعد التصالح أمام النيابة.. إخلاء سبيل المخرج معتز التوني وآخرين في واقعة تشاجر

أخلت نيابة قصر النيل منذ قليل سبيل المخرج معتز التوني على خلفية تشاجره مع آخرين داخل إحدي الفنادق بقصر النيل بعد إتمام التصالح بين الطرفين أمام النيابة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على المخرج معتز التوني وآخرين في مشاجرة نشبت بينهما داخل فندق شهير بمنطقة قصر النيل.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المخرج معتز التوني وآخرين بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.