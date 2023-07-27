"سلامتك تهمنا".. مبادرة ضد مخاطر العمل بقطاع المقاولات فى بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في قطاع المقاولات، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق ريستا السياحى، وبمشاركة 16 منشأة و38 عامل من تلك المنشآت، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول سبل وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال في مختلف المنشآت لتوفير بيئة ومناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم في دفع الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعلن عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره الذي تلقته الوزارة، افتتاح المبادرة بكلمة أوضح فيها دور مديرية العمل في توعية كافة المنشآت، وخاصة دور تفتيش السلامة والصحة المهنية في توجيه المنشآت وتعزيز العمــل الأمــن وبيئة العمــل الصحيــة لجميع العاملين والعمل في بيئة عمل آمنة، كما قام المهندس فتحي عبد الوهاب من العاملين بشركة صان مصر بعرض مجمل أنشطة الشركة في مشاركتها للمقاولين من الباطن بحضور المهندس خالد النبراوي مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية ،و المهندس خالد حسين مدير عام الصيانة الشاملة بالفرع الشرقى.

وأضاف مدير المديرية، أن المبادرة تضمنت مجموعة من المحاضرات ألقت المحاضرة الاولى منها حنان عباس تناولت خلالها العمل في الأماكن المغلقة والمخاطر المحتملة داخل الأماكن المغلقة واجراءات الدخول لتلك الأماكن وتصاريح العمل المتعلقة بذلك ودور مفتش السلامة والصحة المهنية في مراجعة تلك الإجراءات، كما ألقت المحاضرة الثانية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ناقشت فيها الحوادث الجسيمة التي حدثت بالأماكن المغلقة، وأسباب حدوثها وطرق تجنب حدوثها مرة أخرى، كما حضر المبادرة مديري ومفتشي مكتب بورسعيد وبورفؤاد للسلامة والصحة المهنية.

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