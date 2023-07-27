محافظ جنوب سيناء: تصميم ميدان لعمال النظافة بشرم الشيخ تقديرا لدورهم

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عرض تفصيلي بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، جرى خلال العرض استعراض مخطط إنشاء 6 ميادين جديدة بمناطق وأحياء المدينة منها سكن العاملين، وشارع مجلس المدينة خلف دلتا، وأمام المحكمة، وشارع المدارس، وميدان مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

جديرا بالذكر أن ضمن هذه الميادين ميدان لعمال النظافة تقديرا لدورهم الفعال في ظهور المدينة بالشكل اللائق أمام جميع الوفود والزائرين. وذلك ضمن أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ واستكمالا لأعمال إنشاء الميادين التي تمت قبل مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

ووجه المحافظ ان تلك الميادين يتم إنشاؤها بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، والشركات الكبرى العاملة في نطاق المدينة ضمن اعمال المشاركة المجتمعية. حضر عرض المخطط اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

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