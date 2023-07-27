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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة لاعب الطلائع

محمد شحاتة
محمد شحاتة
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تضع إدارة الزمالك، الرتوش الأخيرة بالفترة الحالية، في التعاقد مع محمد شحاتة نجم خط وسط المنتخب الوطني وفريق طلائع الجيش . 

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب من أجل حل مشكلة خط الوسط بالفريق التي ظهرت الموسم الماضي وتسببت في خسارة الزمالك للعديد من الألقاب . 

ورحل عن الزمالك في العاميين الماضيين أكثر من لاعب مؤثر في خط الوسط، وعلى رأسهم، طارق حامد، وفرجاني ساسي، وإمام عاشور . 

 ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

 وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي. 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

 

الزمالك محمد شحاتة طلائع الجيش إمام عاشور البطولة العربية