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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يُهنئ مدير الأمن الجديد.. صور

جانب من لقاء مدير
جانب من لقاء مدير الأمن الجديد
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تقدم اللواء خالد فوة  محافظ جنوب سيناء بالتهنئة إلى اللواء محمد عناني  بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن جنوب سيناء خلفًا للواء شريف رؤوف مدير الأمن السابق.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال لقاء المحافظ له بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ حيث هنأ المحافظ مدير الأمن الجديد بعد إسناد المسؤولية له في حركة تنقلات الشرطة الصادرة اول امس، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مؤكدا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

وفي سياق متصل أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للواء شريف رؤوف مدير الأمن السابق، حيث شهدت تلك الفترة التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات من أهمها استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة تغير المناخ نوفمبر 2022، وغيرها من الملفات التي شهدت تكامل وتناغم بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

فيما أعرب اللواء محمد عناني مدير الأمن الجديد عن تقديره وشكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة على تهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، ومؤكدًا على استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عناني مدير أمن جنوب سينا ء - شرم الشيخ