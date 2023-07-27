الداخلية: ضبط 273 قضية مخدرات وتنفيذ 83581 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملة خلال24 ساعة عن ضبط 273 قضية مواد مخدرة، بإجمالى (289) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104،252 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (39،600 كيلو جرام)

كمية من مخدر الهيروينوزنت (15،767 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرووزنت (10 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2،390 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1،646 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1،240 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (390 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (60 جرام).

(7241) قرص مخدر.



كما تم ضبط 153قطعة سلاح نارى بحوزة 136متهم، وتنفيذ (83581) حكم قضائى متنوع، وضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (11) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 38 متهم، 15 متهم فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط (287) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (4) سيارات مُبلغ بسرقتها، ضبط (21767) مخالفة مرورية متنوعة، فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.