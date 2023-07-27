برلماني: زيادة الصادرات الزراعية بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الصادرات الزراعية تأكيد على نجاح الدولة في إقامة مشروعات قومية وبنية تحتية علاوة على تطوير طرق الري، والاتجاه للجمهورية الجديدة

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية لبعض محاصيل الموالح والبطاطس والخضر والفاكهة بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، توجه الدولة نحو أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية للحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن زيادة الصادرات ستساهم في توفير العملة الصعبة للدولة، مما يعمل على فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.



الجدير بالذكر، أن وزير الزراعة أعلن أن الصادرات الزراعية تجاوزت 5 مليون طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 الف طن عن نفس الفتره من العام وان صادرات البطاطس تقترب من 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية،

وأشار أيضا إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.