ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير السعودي يفتتح ملتقى خدمات العمرة والسياحة بالقاهرة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح أسامة بن أحمد النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى خدمات العمرة والسياحة السعودي المصري 2023، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.

ملتقى العمرة

وتفقد السفير أجنحة الشركات السعودية من مقدمي خدمات النقل والإقامة والبرامج السياحية والدينية في المملكة، كما تناقش مع أصحاب الشركات في نوعية الخدمات المقدمة وتوافر التصاريح الرسمية للقيام بها، مشددا على ضرورة تقديم أفضل خدمة لزوار المملكة مع العمل على راحتهم وسلامتهم، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.

السفير السعودي

وتعلن الشركات السعودية من خلال الملتقى المستمر حتى مساء الغد، عن خدمات السياحة والنقل وزيارة المسجد النبوي والعمرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع شركات السياحة المصرية المعتمدة، وذلك في ملتقى سنوي يعقد بالقاهرة كل عام بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

السعودية خدمات ملتقى العمرة فنادق