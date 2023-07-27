السفير السعودي يفتتح ملتقى خدمات العمرة والسياحة بالقاهرة

افتتح أسامة بن أحمد النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى خدمات العمرة والسياحة السعودي المصري 2023، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.

ملتقى العمرة

وتفقد السفير أجنحة الشركات السعودية من مقدمي خدمات النقل والإقامة والبرامج السياحية والدينية في المملكة، كما تناقش مع أصحاب الشركات في نوعية الخدمات المقدمة وتوافر التصاريح الرسمية للقيام بها، مشددا على ضرورة تقديم أفضل خدمة لزوار المملكة مع العمل على راحتهم وسلامتهم، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.

السفير السعودي

وتعلن الشركات السعودية من خلال الملتقى المستمر حتى مساء الغد، عن خدمات السياحة والنقل وزيارة المسجد النبوي والعمرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع شركات السياحة المصرية المعتمدة، وذلك في ملتقى سنوي يعقد بالقاهرة كل عام بالتزامن مع بدء موسم العمرة.