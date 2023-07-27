كان عالما وطبيبا ماهرا| "هيروفيلوس الخلقدوني" جراح يوناني حمل لقب "أبو التشريح"

تميز الطب في العصر اليوناني ضمن المسار الزمني للحضارة المصرية القديمة بوجود كثير من العلماء الذين حققوا إنجازات كثيرة وكانوا أصحاب أسماء كبيرة في هذا المجال؛ ومن هؤلاء "هيروفيلوس الخلقدوني" اليوناني الذي كان عالما وطبيبا متميزا في علم التشريح، وهو ما جعله يحمل لقب "أبو التشريح"، وكانت له آراءه التي كان يرفض من خلالها القواعد التقليدية في الطب.

وقد بلغ الخلقدوني مكانة كبيرة في الطب، وأصبحت كتبه ومؤلفاته في علم الطب عامة والتشريح كتخصص بمثابة الطريقة التي يجب أن يبدأ بها أي طبيب جديد حياته العملية، وإذا أراد النجاح في ممارسة المهنة يجب عليه أن يكون ملما بعلم وما كتبه الأطباء الكبار مثل هيروفيلوس الخلقدوني وأبو قراط وغيرهما.

وطبقاً لما جاء في كتاب "مختصر تاريخ الطب العربي"، فقد كان للجراح اليوناني هيروفيلوس الخلقدوني العديد من الإنجازات الطبية وخاصة في مجال التشريح؛ ومن هذه الإنجازات وصف تشريح العين وكتابته ورسمه بدقة عالية، واستكمل ذلك بوصف عملية النظر طبياً بكل أجزائها في الجسد خاصة الأعصاب والشبكية وغيرها.

وقد كان هيروفيلوس الخلقدوني -الذي عاش أغلب حياته في مدينة الإسكندرية- مشغولا بفكرة المركز الحقيقي الذي يقوم من خلاله الإنسان بالتفكير، وكان سبيله للتوصل إلى ذلك التشريح، وبعد بحث توصل إلى فكرة تشريح جثامين عدد من الخارجين على القانون والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وقبل أن يجري تجربته حصل على تصريح من الحاكم حينها ليصبح الأمر قانونياً، وبعد تشريح الجثامين اكتشف أن مركز التفكير في الرأس ومخ الإنسان، يتحكمان في باقي الجسد ويرسلان لجميع الأطراف أوامر الحركة وغيرها عن طريق الأعصاب.

كما أنه صاحب فضل في ابتكار عدد من الأدوات الجراحية في القرن 3 ق.م والتي يستخدمها الجراحون حتى الآن، ومن هذه الأدوات الإبر التي تستخدم في خياطة الجروح وخاصة الإبر ذات الطرف المنحني، والتي أصبحت فيما بعد من الأدوات الجراحية المهمة، وهو ما يعد امتداداً لعبقريته الطبية، والتي مكنته فيما بعد من وضع وصف دقيق ومفصل للجسم البشري، وذلك استنادا على عبقريته الكبيرة في مجال التشريح، مما أفاد تطور الطب وعلومه فيما بعد، كما كان هو أيضاً صاحب السبق في وصف الغدة الصنوبرية ووظيفتها في الجسم، وغيرها من الإنجازات التي حققها في مجال الطب والتشريح.

وقد بلغت مكانة هيروفيلوس الخلقدوني في علم التشريح أنه أنشأ في مدينة الإسكندرية ما يشبه المدرسة، وكانت لتعليم وتدريس علم التشريح لمن يلتحقون بالمدرسة، وقد حرص خلالها علي نقل كل خبراته وعلمه في هذا المجال لطلاب المدرسة.