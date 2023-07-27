شركات الغاز الروسية تؤكد استعدادها لتزويد أفريقيا بالغاز الطبيعي المسال

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف استعداد شركات الغاز الروسية للمشاركة في مشروعات لتوريد الغاز الطبيعي المسال وإنشاء البنية التحتية للغاز في أفريقيا.

وقال شولجينوف في مقابلة مع وكالة /تاس/ الروسية للأنباء اليوم الخميس إن "شركات الغاز الروسية تبدي استعدادها للمشاركة في مشروعات لتوريد الغاز الطبيعي المسال وإنشاء البنية التحتية للغاز في إفريقيا".

وأضاف أن الشركات الروسية وشركاء إفارقة لديهم متطلبات مسبقة في قطاع النفط، للمشاركة في الاستكشاف الجيولوجي وتطوير الحقول وتوطين التقنيات.

وتنعقد حاليًا القمة الروسية-الأفريقية الثانية في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 27 و28 يوليو تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية.