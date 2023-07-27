مصرع شخص إثر تناول مادة سامة في ظروف غامضة بالعياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر تناول مادة سامة بقرية العطف بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه وادعاء تناول مادة سامة ومقيم بقرية العطف بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجاري سؤال أهلية المتوفي للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفي العياط المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.