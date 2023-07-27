رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة السمراء تعاني من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية

قال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج مهمة جدًا لمناقشة التعاون بين روسيا ودول إفريقيا.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال فعاليات القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، أن ما يحدث في العالم من تطورات يثير قلق الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن إفريقيا تواجه مشكلات كثيرة مثل الإرهاب الذي يزعزع الاستقرار وتابع أن الشراكة مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب لا بد أن تكون أكثر فاعلية وأن تساعد إفريقيا في القضاء عليه، متابعًا: "إفريقيا أيضًا تواجه نقصًا في المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية" مؤكدًا أن إفريقيا تعاني من التبعات السلبية للحرب.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بذل كل الجهود من أجل إنجاح خطط التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن أولويات إفريقيا هي الأمن والسلام والتطور والزراعة والصناعة.

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