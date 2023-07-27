تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع 5 أطفال إثر سقوط سيارة بترعة في سوهاج

الخميس 27/يوليو/2023 - 09:33 ص

يجري رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات حادث مصرع 5 أطفال وإصابة 3 آخرين إثر سقوط سيارة داخل ترعة بنطاق مركز شرطة دار السلام، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة قرية الزرازرة بمنطقة دار السلام ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سيارة داخل ترعة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: خطاب مؤمن محروس 4 سنوات، مؤمن أحمد محروس 7 سنوات، أسامة أحمد محروس 3 سنوات، محمد عبد الفتاح محمود 8 سنوات، يوسف هاني محروس 4 سنوات، كما أصيب كلا من: حسني فتح الله أحمد 48 سنة بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، أسعد عبد الله محمد 37 سنة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي، ومدني فرج 37 سنة بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى السلامة التخصصي لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.