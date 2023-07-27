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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة الاتجار في الحشيش بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة مسجل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).


بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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