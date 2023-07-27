مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم بطريق "بلاط – تنيدة"، بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة وشابين مصابين بإصابات خطيرة في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم موتوسيكل بتروسيكل، بالطريق الواصل بين مدينة بلاط وقرية "تنيدة" التابعة لذات المركز أسفر عن وفاة طارق أنور زنقور، وإصابة شابين آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وهم: عبد المنعم جمال محمد 25 عامًا من أسيوط وفاقد للوعي، وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما أصيب محمود محمد رجب 37 عامًا من محافظة الشرقية ومقيم بمركز بلاط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الضحايا لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق.