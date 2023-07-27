مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، ومجموعة الحكير، والجزيرة، وشمس ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، والإنماء ، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 523.57 نقطة ليقفل عند مستوى 24589.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.